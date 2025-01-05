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В Україні змінили правила виїзду за кордон для контрактників віком 18-25 років

11:14, 5 січня 2025
Чоловіки до 25 років, що служили за контрактом, тепер потребують нових документів для виїзду за кордон.
В Україні змінили правила виїзду за кордон для контрактників віком 18-25 років
Фото: varta1
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В Україні набрали чинності нові правила виїзду за кордон для деяких категорій громадян, зокрема для чоловіків віком від 18 до 25 років, які служили за контрактом. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі «Ми Україна», зміни стосуються осіб, які відслужили не менше одного року за контрактом.

«Дійсно внесені зміни до правил перетину кордону і вони вже набрали чинності. Це стосується чоловіків у віці з 18 до 25 років, які пройшли службу за контрактом протягом одного року», — зазначив Демченко.

При цьому, за словами представника ДПСУ, Міністерство оборони має затвердити форму довідки та її зміст, щоб інспектори могли перевіряти ці документи на кордоні.

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