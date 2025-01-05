ЗСУ почали застосовувати безпілотники з оптоволоконним каналом на фронті

Новітні FPV-дрони на оптоволокні підвищують ефективність ЗСУ – Олександр Сирський про нові досягнення.

Фото: novynarnia

Сили безпілотних систем Збройних сил України почали застосовувати новітні безпілотники з оптоволоконним каналом управління на фронті. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, на щомісячній нараді з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби було підбито підсумки роботи за грудень. Сирський зазначив, що спостерігається зростання застосування безпілотних систем на полі бою, а ворог, у свою чергу, збільшив частку ударних дронів з оптоволоконним каналом, що створює загрозу для бойової техніки.

«Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу», — зазначив головнокомандувач.

Він також підкреслив значне зростання результативності безпілотних систем та зазначив, що у грудні операторами було знищено понад 54 тисячі цілей ворога, з яких майже половина — це дрони-камікадзе. Найвищі показники досягли підрозділи 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти і 3-ї штурмової.

Окремо головнокомандувач звернув увагу на розвиток високотехнологічних розробок в галузі безпілотних систем та радіоелектронної боротьби, а також на важливість нарощування спроможностей підрозділів безпілотних систем для подальшого вдосконалення української армії.

Сирський повідомив, що в січні плануються нові завдання, а також подякував воїнам за ефективність і стійкість у боротьбі з ворогом.

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