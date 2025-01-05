Практика судів
  1. В Україні

ЗСУ почали застосовувати безпілотники з оптоволоконним каналом на фронті

14:05, 5 січня 2025
Новітні FPV-дрони на оптоволокні підвищують ефективність ЗСУ – Олександр Сирський про нові досягнення.
ЗСУ почали застосовувати безпілотники з оптоволоконним каналом на фронті
Фото: novynarnia
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сили безпілотних систем Збройних сил України почали застосовувати новітні безпілотники з оптоволоконним каналом управління на фронті. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, на щомісячній нараді з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби було підбито підсумки роботи за грудень. Сирський зазначив, що спостерігається зростання застосування безпілотних систем на полі бою, а ворог, у свою чергу, збільшив частку ударних дронів з оптоволоконним каналом, що створює загрозу для бойової техніки.

«Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу», — зазначив головнокомандувач.

Він також підкреслив значне зростання результативності безпілотних систем та зазначив, що у грудні операторами було знищено понад 54 тисячі цілей ворога, з яких майже половина — це дрони-камікадзе. Найвищі показники досягли підрозділи 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти і 3-ї штурмової.

Окремо головнокомандувач звернув увагу на розвиток високотехнологічних розробок в галузі безпілотних систем та радіоелектронної боротьби, а також на важливість нарощування спроможностей підрозділів безпілотних систем для подальшого вдосконалення української армії.

Сирський повідомив, що в січні плануються нові завдання, а також подякував воїнам за ефективність і стійкість у боротьбі з ворогом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ війна Олександр Сирський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Інструменти для корекції меж областей та районів і перейменування громад – Віталій Безгін анонсував реформу

«Зміна назви центральної садиби в межах деколонізації не призводить до автоматичної зміни назви самої громади» – у «Слузі народу» анонсували нові зміни щодо адміністративно-територіального устрою.

«Незрозуміло, яким чином суд розібрався у змісті апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою» – Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду

Апеляційний суд на стадії підготовки до апеляційного перегляду вироку не здійснив заходів для перекладу апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою.

Здобувач фахової вищої освіти не звільняється від обов’язку проходження військової служби – Верховний Суд

Наявність відстрочки не звільняє від виконання військового обов`язку, у тому числі і від вірогідності бути залученим до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

Для відбору суддів Вищого адмінсуду утворять Експертну раду з міжнародниками – новий законопроект Кабміну

Законопроект передбачає створення Експертної ради для відбору суддів ВАС, половину якої буде призначено за поданням Ради суддів, але вирішальний голос все одно буде за міжнародниками.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду