Россия готовится к незаконным выборам на временно оккупированных территориях Украины

Оккупационные власти России планируют выборы на захваченных территориях Украины, цель – увеличить влияние в Госдуме.

Фото: mlt.gov.ua

Оккупационные власти России активно готовятся к проведению очередных незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Центр национального сопротивления. Согласно сообщению, выборы планируется провести 14 сентября 2025 года и 20 сентября 2026 года. Цель выборов - увеличить количество «депутатов» от этих территорий в Государственной думе России.

Для обеспечения «эффективности» голосования Кремль запускает специальный чатбот, который будет помогать «избирателям» голосовать за выбранных кандидатов и подавать жалобы. Оккупационная администрация также планирует создать девять одномандатных избирательных округов в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

ЦНС отмечает, что таким образом Кремль пытается легитимизировать свое господство на захваченных территориях и создать фиктивное представительство этих регионов в парламенте России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.