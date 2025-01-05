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Россия готовится к незаконным выборам на временно оккупированных территориях Украины

13:47, 5 января 2025
Оккупационные власти России планируют выборы на захваченных территориях Украины, цель – увеличить влияние в Госдуме.
Россия готовится к незаконным выборам на временно оккупированных территориях Украины
Фото: mlt.gov.ua
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Оккупационные власти России активно готовятся к проведению очередных незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Центр национального сопротивления. Согласно сообщению, выборы планируется провести 14 сентября 2025 года и 20 сентября 2026 года. Цель выборов - увеличить количество «депутатов» от этих территорий в Государственной думе России.

Для обеспечения «эффективности» голосования Кремль запускает специальный чатбот, который будет помогать «избирателям» голосовать за выбранных кандидатов и подавать жалобы. Оккупационная администрация также планирует создать девять одномандатных избирательных округов в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

ЦНС отмечает, что таким образом Кремль пытается легитимизировать свое господство на захваченных территориях и создать фиктивное представительство этих регионов в парламенте России.

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