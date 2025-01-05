Великобритания в снежной ловушке – непогода парализовала авиасообщение

В Англии и Уэльсе снег и ледяной дождь вызвали закрытие аэропортов.

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В ночь на 5 января сильный снег накрыл часть Англии и Уэльса, что привело к временному закрытию взлетно-посадочных полос в нескольких аэропортах, сообщает Sky News. Аэропорты Манчестера и Ливерпуля закрыли свои полосы утром, однако уже днем обещали восстановить авиасообщение в ближайшее время.

Центральный аэропорт Бирмингема прекратил работу на несколько часов ночью для очистки полосы от снега, однако планировал возобновить рейсы утром в воскресенье. Бристольский аэропорт открыл свои полосы поздно вечером 4 января после многочасового закрытия, однако предупредил о возможных задержках из-за трудностей с размещением самолетов.

В регионах Уэльса, центральной и северо-западной Англии было объявлено «янтарное» предупреждение о снеге и ледяном дожде. Метеорологическая служба Великобритании прогнозировала до 30-40 см снега в горных районах Уэльса и северной Англии.

Кроме того, национальный оператор электросети предупредил о возможных отключениях электроэнергии в центральных и юго-западных регионах Англии и южном Уэльсе из-за непогоды.

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