У Мін'юсті заявили, що робота Реєстру юросіб та ФОП почне відновлюватися з 9 січня

Мінюст повідомив про відновлення роботи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань після кібератаки.

У четвер, 9 січня, відновлюється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

За даними відомства, було поновлено електронну інформаційну взаємодію з державними органами - Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами.

Запрацює низка онлайн-послуг за допомогою Дії. На порталі ЄДР відновлять функції: