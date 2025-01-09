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У Мін'юсті заявили, що робота Реєстру юросіб та ФОП почне відновлюватися з 9 січня

13:39, 9 січня 2025
Мінюст повідомив про відновлення роботи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань після кібератаки.
У Мін'юсті заявили, що робота Реєстру юросіб та ФОП почне відновлюватися з 9 січня
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У четвер, 9 січня, відновлюється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

За даними відомства, було поновлено електронну інформаційну взаємодію з державними органами - Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами.

Запрацює низка онлайн-послуг за допомогою Дії. На порталі ЄДР відновлять функції:

  • безкоштовний пошук інформації в реєстрі
  • формування витягів
  • отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу
  • доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.

"Наша команда продовжує працювати над відновленням інших реєстрів. Знаємо, як для вас важлива зручність доступу до державних послуг та їх безперебійна робота. Тому фахівці Національних інформаційних систем разом із Кіберполіцією, Кібердепартаментом СБУ та Держспецзв'язком роблять все можливе, щоб не лише відновити роботу реєстрів, а й посилити їхній захист", - повідомили у Мін'юсті.

Як раніше повідомляли у Мін'юсті, відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України. 

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

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мінюст кібератака Єдиний державний реєстр юридичних осіб

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