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Караляучюс ніколи не стане Калінінградом, — президент Литви звинуватив РФ у викривленні історії

10:27, 10 січня 2025
Гітанас Науседа назвав рішення російської влади перейменувати музей литовського письменника Крістіонаса Донелайтіса «черговою спробою переписати історію».
Караляучюс ніколи не стане Калінінградом, — президент Литви звинуватив РФ у викривленні історії
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Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на рішення Росії перейменувати меморіальний музей поета Крістіонаса Доналайтиса в Калінінградській області. Він назвав цей крок «черговою спробою переписати історію».

«Незважаючи на те, що старожили Малої Литви, яка зараз є частиною так званої Калінінградської області, давно пішли, необхідно зберегти останні ознаки литовської культури. Як би Росія не намагалася, Караляучюс ніколи не стане Калінінградом», — написав Науседа на своїй сторінці в соцмережі Х.

Перейменований музей займає будівлю колишньої лютеранської кірхи та пасторський будинок, де жив, працював та створював свої твори Крістіонас Донелайтіс.

«Що далі? Спалювання книг?», - зауважив Науседа.

Караляучюс - литовська назва Калінінграда. У 2023 році депутати сейму Литви Вілюс Семешка та Пауле Кузьміцкене запропонували комісії з литовської мови відмовитися від радянської назви Калінінград та використати один із історичних варіантів Караляучюс.

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Литва

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