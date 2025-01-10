Караляучюс ніколи не стане Калінінградом, — президент Литви звинуватив РФ у викривленні історії

Гітанас Науседа назвав рішення російської влади перейменувати музей литовського письменника Крістіонаса Донелайтіса «черговою спробою переписати історію».

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на рішення Росії перейменувати меморіальний музей поета Крістіонаса Доналайтиса в Калінінградській області. Він назвав цей крок «черговою спробою переписати історію».

«Незважаючи на те, що старожили Малої Литви, яка зараз є частиною так званої Калінінградської області, давно пішли, необхідно зберегти останні ознаки литовської культури. Як би Росія не намагалася, Караляучюс ніколи не стане Калінінградом», — написав Науседа на своїй сторінці в соцмережі Х.

Перейменований музей займає будівлю колишньої лютеранської кірхи та пасторський будинок, де жив, працював та створював свої твори Крістіонас Донелайтіс.

«Що далі? Спалювання книг?», - зауважив Науседа.

Караляучюс - литовська назва Калінінграда. У 2023 році депутати сейму Литви Вілюс Семешка та Пауле Кузьміцкене запропонували комісії з литовської мови відмовитися від радянської назви Калінінград та використати один із історичних варіантів Караляучюс.

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