Лос-Анджелес у вогні — через потужні лісові пожежі є загиблі, оголошено режим надзвичайного стану, фото та відео

Це найруйнівніша пожежа в історії Лос-Анджелеса.

У районі міста Лос-Анджелес на півдні Каліфорнії США спалахнули лісові пожежі. Про це повідомляє CNN.

Ситуацію із займаннями ускладнюють посушлива погода й сильний вітер. На ліквідацією вогню працюють рятувальники.

Загинули щонайменше п’ятеро людей, близько 130 тисяч жителів евакуювали, знищено понад 1000 будівель, що робить пожежу найруйнівнішою в історії Лос-Анджелеса. Без світла залишилося 1,5 млн жителів штату.

Влада очікує зростання кількості загиблих у вогні людей. У районі Голлівуд-Гіллз триває евакуація. Очевидці називають ситуацію хаотичною через велику кількість пожежних, поліцейських машин і людей, які намагаються виїхати.

В Каліфорнії оголосили режим надзвичайного стану, передає CBS.

Вогонь охопив площу 5 футбольних полів за хвилину і дістався до елітного району, де мешкають голлівудські зірки.

Загалом в окрузі Лос-Анджелес вирують шість пожеж — Palisades, що знищила понад близько 6400 гектарів, Hurst охопила понад 280 га, Woodley — близько 12 га, Eaton площею 4300 га, Lidia — 135 га і новий Sunset Fire на Голлівудських пагорбах. Пожежники борються з «одними з найсерйозніших пожежонебезпечних ситуацій за всю історію».

Через надзвичайну ситуацію, президент США Джо Байден скасував візит до Італії.

Він планував відвідати Італію з 9 по 12 січня та зустрітися з Папою Римським Франциском, президентом Італії Серджо Маттареллою та прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

У Білому домі зазначили, що після повернення з Лос-Анджелеса, де Байден зустрівся з поліцією, пожежниками та співробітниками служби з надзвичайних ситуацій, «президент ухвалив рішення скасувати свою майбутню поїздку до Італії, щоб зосередитися на керівництві повним федеральним реагуванням у найближчі дні».

Обраний президент США Дональд Трамп у своєму акаунті у соцмережі Truth Social закликав губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома піти у відставку на тлі сильних пожеж у штаті.

За його словами, найкращі та найкрасивіші райони США згоряють вщент.

«Вони перетворилися на попіл, і Гевіну ... слід піти у відставку. Це все його провина!» - написав Трамп.

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