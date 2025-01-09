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Лос-Анджелес в огне — из-за мощных лесных пожаров погибли, объявлен режим чрезвычайного положения, фото и видео

08:55, 9 января 2025
Это самый разрушительный пожар в истории Лос-Анджелеса.
Лос-Анджелес в огне — из-за мощных лесных пожаров погибли, объявлен режим чрезвычайного положения, фото и видео
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В районе города Лос-Анджелес на юге Калифорнии вспыхнули лесные пожары. Об этом сообщает CNN.

Ситуацию с возгораниями усложняют засушливая погода и сильный ветер. На ликвидации огня работают спасатели.

Погибли по меньшей мере пять человек, около 130 тысяч жителей эвакуированы, уничтожены более 1000 зданий, что делает пожар самым разрушительным в истории Лос-Анджелеса. Без света осталось 1,5 млн жителей штата.

Власти ожидают роста числа погибших в огне людей. В районе Голливуд-Хиллз идет эвакуация. Очевидцы называют ситуацию хаотичной из-за большого количества пожарных, полицейских машин и людей, пытающихся уехать.

В Калифорнии объявили режим чрезвычайного положения, передает CBS.

Огонь охватил площадь 5 футбольных полей в минуту и ​​добрался до элитного района, где живут голливудские звезды.

Всего в округе Лос-Анджелес бушуют шесть пожаров — Palisades, уничтожившая более 6400 гектаров, Hurst охватила более 280 га, Woodley — около 12 га, Eaton площадью 4300 га, Lidia — 135 га и новый Sunset Fire на Голливудских. Пожарные борются с «одними из самых серьезных пожароопасных ситуаций за всю историю».

Из-за чрезвычайной ситуации президент США Джо Байден отменил визит в Италию.

Он планировал посетить Италию с 9 по 12 января и встретиться с Папой Римским т, президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

В Белом доме отметили, что по возвращении из Лос-Анджелеса, где Байден встретился с полицией, пожарными и сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям, «президент принял решение отменить свою предстоящую поездку в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве полным федеральным реагированием в ближайшие дни».

Избранный президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате.

По его словам, лучшие и красивые районы США сгорают дотла.

«Они превратились в пепел, и Гевину… следует уйти в отставку. Это все его вина!» – написал Трамп.

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США пожар

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