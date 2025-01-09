Российский удар по Запорожью — количество пострадавших выросло до 113 человек

Стало известно о 113 пострадавших в Запорожье в результате авиаудара.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 8 января россияне нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами.

Число раненых из-за российских обстрелов города возросло. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, количество пострадавших в результате ударов управляемыми авиабомбами по Запорожье выросло до 113 человек, погибли 13 жителей.

«Медицинская помощь предоставлена ​​113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку», — отметил он.

Федоров добавил, что госпитализированы 59 человек, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

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