Російський удар по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла до 113 людей

Стало відомо про 113 постраждалих у Запоріжжі внаслідок авіаудару.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 8 січня росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами.

Кількість поранених через російський обстріл міста зросла. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, кількість постраждалих людей у результаті ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю зросла до 113 людей, загинули 13 мешканців.

«Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині», — зазначив він.

Федоров додав, що госпіталізовані 59 людей, з них 10 знаходяться у важкому стані.

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