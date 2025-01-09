Адміністрація Байдена не встигне витратити на допомогу Україні кілька мільярдів доларів — Пентагон

Рішення щодо використання коштів прийматиме уже нова адміністрація Трампа.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена не встигне використати кілька мільярдів доларів із пакета допомоги, виділеного Україні, до вступу на посаду нового глави держави Дональда Трампа. Про це заявила заступниця речника глави Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

Як писала «Судово-юридична газета», стало відомо, що фінальний пакет військової допомоги Україні від адміністрації Байдена становитиме 500 млн доларів.

«Щодо України, ви знаєте, залишиться кілька мільярдів доларів повноважень для нової адміністрації, щоб вирішити, що вона вирішить робити з тими повноваженнями, що залишилися»,— зазначила вона.

Висловлюючись про можливий ризик «заморожування» надання допомоги Україні з боку США новою адміністрацією Трампа, Сінгх зазначила, що Київ має двопартійну підтримку в американському Конгресі.

«І саме завдяки нашим зусиллям Україна продовжує досягати успіхів на полі бою... Вони роблять це за підтримки Сполучених Штатів та інших країн-союзників і коаліцій через Контактну групу з питань оборони України», — вказала Сінгх.

Представниця Пентагону також заявила, що вже адміністрація Трампа вирішуватиме, що робити з повноваженнями по програмі PDA, які залишаться.

«Але, звичайно, ми сподіваємося, що певним чином контактна група з питань оборони України продовжить працювати. Але, звичайно, підтримка України в Конгресі залишається сильною», - додала вона.

Сінгх також розповіла, що станом на зараз США та інші країни-союзники та партнери спільно виділили понад 126 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні після повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року.

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