Зеленський призначив Ростислава Троненка новим послом України у Мозамбіку

Водночас Любов Абравітову звільнено з посади посла України в Мозамбіку.

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Президент України Володимир Зеленський призначив Ростислава Троненка новим послом України в Мозамбіку. Відповідний указ № 19/2025 опубліковано на офіційному сайті Глави держави.

«Призначити Троненка Ростислава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мозамбік», - йдеться в указі.

Водночас указом № 18/2025 з посади надвичайного і повноважного посла України в Мозамбіку звільнено Любов Абравітову.

Вона очолювала це диппредставництво за сумісництвом з посольством України в Південно-Африканській республіці.

Любов Абравітова залишається послом України у ПАР.

Що відомо про Ростислава Троненка:

Ростислав Троненко - український дипломат, магістр міжнародних відносин.

У 1994-1997 роках - керівник секретаріату міністра закордонних справ України.

З 1997 до 1999 року - заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

Радник-посланник посольства України в Бразилії у 1999-2001 роках.

У 2001-2003 роках - директор Третього територіального департаменту МЗС України.

Працював начальником управління кадрового забезпечення Міністерства закордонних справ України у 2003-2005 роках.

З 19 грудня 2005 року по 12 травня 2010 року - посол України в Португалії.

У 2008 році член офіційної делегації України для участі в саміті «Україна - Європейський Союз».

З 2010 - директор Другого територіального Департаменту МЗС України. Член делегації України для участі в роботі 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

З 23 серпня 2011 року має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

З 24 березня 2012 до 6 жовтня 2021 року - посол України у Бразилії.

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