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Зеленский назначил Ростислава Троненко новым послом Украины в Мозамбике

08:30, 9 января 2025
В то же время Любовь Абравитова уволена с должности посла Украины в Мозамбике.
Зеленский назначил Ростислава Троненко новым послом Украины в Мозамбике
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ростислава Троненко новым послом Украины в Мозамбике. Соответствующий указ №19/2025 опубликован на официальном сайте Главы государства.

«Назначить Троненко Ростислава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мозамбик», - говорится в указе.

В то же время указом № 18/2025 с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Мозамбике уволена Любовь Абравитова.

Она возглавляла это диппредставительство по совместительству с посольством Украины в Южно-Африканской республике.

Любовь Абравитова остается послом Украины в ЮАР.

Что известно о Ростиславе Троненко:

Ростислав Троненко - украинский дипломат, магистр международных отношений.

В 1994-1997 годах - руководитель секретариата министра иностранных дел Украины.

С 1997 по 1999 год - заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.

Советник-посланник посольства Украины в Бразилии в 1999-2001 годах.

В 2001-2003 годах - директор Третьего территориального департамента МИД Украины.

Работал начальником управления кадрового обеспечения Министерства иностранных дел Украины в 2003-2005 годах.

С 19 декабря 2005 года по 12 мая 2010 года - посол Украины в Португалии.

В 2008 году член официальной делегации Украины для участия в саммите «Украина - Европейский Союз».

С 2010 - директор Второго территориального Департамента МИД Украины. Член делегации Украины для участия в работе 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

С 23 августа 2011 года имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

С 24 марта 2012 до 6 октября 2021 года - посол Украины в Бразилии.

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назначение Владимир Зеленский

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