В Пентагоне заявили, что не имеют планов военного вторжения в Гренландию

Минобороны США не прорабатывает планы вторжения в Гренландию на фоне заявлений избранного президента Дональда Трампа.

У Министерства обороны США пока нет планов военного вторжения в Гренландию. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Так она ответила на вопрос, сейчас ли Пентагон прорабатывает планы о военном вторжении в Гренландию на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа.

«Я не знаю ни о каких планах», - отметила Сингх.

Недавно избранный президент США Дональд Трамп, выразил заинтересованность в покупке Гренландии. «Гренландия - невероятное место, и люди получат огромную пользу, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать ее и лелеять ее от очень порочного внешнего мира», - написал Трамп.

В декабре 2024 года, он заявил, что «владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью», упомянув о своей заинтересованности в покупке острова еще во время первого президентского срока.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Добавим, что сын Трампа прибыл на остров, к покупке которого выразил интерес избранный президент США.

Позже министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Гренландия может стать независимой, если этого захотят ее жители, но она не будет штатом США.

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