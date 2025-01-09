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У Пентагоні заявили, що не мають планів військового вторгнення до Гренландії

08:13, 9 січня 2025
Міноборони США не опрацьовує плани вторгнення до Гренландії на тлі заяв обраного президента Дональда Трампа.
У Пентагоні заявили, що не мають планів військового вторгнення до Гренландії
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Міністерство оборони США наразі не має планів військового вторгнення до Гренландії. Про це заявила заступниця офіційного речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

Так вона відповіла на запитання, чи зараз Пентагон опрацьовує плани про військове вторгнення до Гренландії на тлі заяв обраного президента США Дональда Трампа.

«Я не знаю ні про які плани», — зазначила Сінгх.

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп, висловив зацікавленість у купівлі Гренландії. «Гренландія — неймовірне місце, і люди отримають величезну користь, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми будемо захищати її і плекати її від дуже порочного зовнішнього світу», — написав Трамп.

У грудні 2024 року, він заявив, що «володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю», згадавши про свою зацікавленість у купівлі острова ще під час першого президентського терміну.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися». 

Додамо, що син Трампа прибув на острів, до купівлі якого висловив зацікавленість обраний президент США.

Згодом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо цього захочуть її жителі, але вона не буде штатом США. 

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США Дональд Трамп Пентагон

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