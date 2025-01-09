Администрация Байдена не успеет потратить на помощь Украине несколько миллиардов долларов — Пентагон

Решение об использовании средств будет принимать уже новая администрация Трампа.

Администрация действующего президента США Джо Байдена не успеет использовать несколько миллиардов долларов из пакета помощи, выделенного Украине, для вступления в должность нового главы государства Дональда Трампа. Об этом заявила заместитель представителя главы Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Как писала «Судебно-юридическая газета», стало известно, что финальный пакет военной помощи Украине от администрации Байдена составит 500 млн долларов.

«По Украине, вы знаете, останется несколько миллиардов долларов полномочий для новой администрации, чтобы решить, что она решит делать с оставшимися полномочиями», — отметила она.

Высказываясь о возможном риске «замораживания» предоставления помощи Украине со стороны США новой администрацией Трампа, Сингх отметила, что у Киева есть двухпартийная поддержка в американском Конгрессе.

«И именно благодаря нашим усилиям Украина продолжает добиваться успехов на поле боя... Они делают это при поддержке Соединенных Штатов и других стран-союзников и коалиций через Контактную группу по обороне Украины», — указала Сингх.

Представительница Пентагона также заявила, что уже администрация Трампа будет решать, что делать с остающимися полномочиями по программе PDA.

«Но, конечно, мы надеемся, что определенным образом контактная группа по обороне Украины продолжит работать. Но, конечно, поддержка Украины в Конгрессе остается сильной», – добавила она.

Сингх также рассказала, что по состоянию на сегодняшний день США и другие страны-союзники и партнеры совместно выделили более 126 миллиардов долларов на безопасность помощи Украине после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

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