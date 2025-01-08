Росіяни атакували Запоріжжя — 13 людей загинуло, фото та відео наслідків удару

Ворог поцілив по житловій забудові, відомо про 13 загиблих та 18 поранених.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

8 січня росіяни вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожої атаки 13 людей загинуло, ще 18 поранено.

«На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники», - зазначив очільник ОВА.

«Двома КАБами ворог поцілив по житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих. Ще 18 поранених людей. Усіх поранених доставляють до лікарень. Щонайменше четверо постраждалих знаходяться у важкому стані», - повідомив Федоров.

На атаку РФ по Запоріжжю вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, РФ знову підтвердила свою справжню сутність держави-терориста, здійснивши черговий варварський обстріл цивільного населення міста Запоріжжя.

«У результаті цього цинічного злочину вже відомо про загиблих і поранених. Обстріл мирного населення є воєнним злочином, за який винні мають понести відповідальність у міжнародних судах!» - нагадав він.

Лубінець закликав міжнародну спільноту не просто засуджувати ці акти агресії, а й діяти рішуче - запроваджувати нові санкції, надавати Україні більше засобів для оборони і підтримувати всі зусилля для притягнення Росії до відповідальності.

У обласній військовій адміністрації оприлюднили фото та відео наслідків ворожого удару.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.