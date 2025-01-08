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Росіяни атакували Запоріжжя — 13 людей загинуло, фото та відео наслідків удару

17:44, 8 січня 2025
Ворог поцілив по житловій забудові, відомо про 13 загиблих та 18 поранених.
Росіяни атакували Запоріжжя — 13 людей загинуло, фото та відео наслідків удару
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8 січня росіяни вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожої атаки 13 людей загинуло, ще 18 поранено.

«На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники», - зазначив очільник ОВА.

«Двома КАБами ворог поцілив по житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих. Ще 18 поранених людей. Усіх поранених доставляють до лікарень. Щонайменше четверо постраждалих знаходяться у важкому стані», - повідомив Федоров.

На атаку РФ по Запоріжжю вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, РФ знову підтвердила свою справжню сутність держави-терориста, здійснивши черговий варварський обстріл цивільного населення міста Запоріжжя.

«У результаті цього цинічного злочину вже відомо про загиблих і поранених. Обстріл мирного населення є воєнним злочином, за який винні мають понести відповідальність у міжнародних судах!» - нагадав він.

Лубінець закликав міжнародну спільноту не просто засуджувати ці акти агресії, а й діяти рішуче - запроваджувати нові санкції, надавати Україні більше засобів для оборони і підтримувати всі зусилля для притягнення Росії до відповідальності.

У обласній військовій адміністрації оприлюднили фото та відео наслідків ворожого удару.

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Запоріжжя війна ракетний удар

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