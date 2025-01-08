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Россияне атаковали Запорожье - 13 человек погибли, фото и видео последствий удара

17:44, 8 января 2025
Враг попал по жилой застройке, известно о 13 погибших и 18 раненых.
Россияне атаковали Запорожье - 13 человек погибли, фото и видео последствий удара
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8 января россияне ударили по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате вражеской атаки 13 человек погибли, еще 18 ранены.

«На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники», - отметил глава ОВА.

«Двумя кабами враг попал по жилой застройке. Пока нам известно о 13 погибших. Еще 18 раненых. Всех раненых доставляют в больницы. По меньшей мере, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии», - сообщил Федоров

На атаку РФ по Запорожью уже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, РФ снова подтвердила свою истинную сущность государства-террориста, совершив очередной варварский обстрел гражданского населения города Запорожья.

«В результате этого циничного преступления уже известно о погибших и раненых. Обстрел мирного населения является военным преступлением, за которое должны понести ответственность в международных судах!» – напомнил он.

Лубинец призвал международное сообщество не просто осуждать эти акты агрессии, но и действовать решительно – вводить новые санкции, предоставлять Украине больше средств для обороны и поддерживать все усилия по привлечению России к ответственности.

В областной военной администрации обнародовали фото и видео последствий вражеского удара.

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Запорожье война ракетный удар

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