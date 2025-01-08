Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Росіяни атакували Запоріжжя — 13 людей загинуло, фото та відео наслідків удару

17:44, 8 січня 2025
Ворог поцілив по житловій забудові, відомо про 13 загиблих та 18 поранених.
Росіяни атакували Запоріжжя — 13 людей загинуло, фото та відео наслідків удару
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

8 січня росіяни вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожої атаки 13 людей загинуло, ще 18 поранено.

«На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники», - зазначив очільник ОВА.

«Двома КАБами ворог поцілив по житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих. Ще 18 поранених людей. Усіх поранених доставляють до лікарень. Щонайменше четверо постраждалих знаходяться у важкому стані», - повідомив Федоров.

На атаку РФ по Запоріжжю вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, РФ знову підтвердила свою справжню сутність держави-терориста, здійснивши черговий варварський обстріл цивільного населення міста Запоріжжя.

«У результаті цього цинічного злочину вже відомо про загиблих і поранених. Обстріл мирного населення є воєнним злочином, за який винні мають понести відповідальність у міжнародних судах!» - нагадав він.

Лубінець закликав міжнародну спільноту не просто засуджувати ці акти агресії, а й діяти рішуче - запроваджувати нові санкції, надавати Україні більше засобів для оборони і підтримувати всі зусилля для притягнення Росії до відповідальності.

У обласній військовій адміністрації оприлюднили фото та відео наслідків ворожого удару.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Запоріжжя війна ракетний удар

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував прийняти законопроект щодо створення в Україні Вищого адміністративного суду

Верховна Рада розгляне законопроект про засади створення нового Вищого адміністративного суду.

Звинувачення у цькуванні та шпигунські пристрасті в стінах ВККС – Рада правосуддя розпочала розгляд дисциплінарної справи заступника голови ВККС

Керівництво ВККС звинувачує співробітників секретаріату Комісії у несанкціонованих записах службових нарад, а також підозрює їх у небажанні ефективно працювати.

В Україні зʼявиться нове визначення і розмежування підприємств після прийняття закону про скасування Господарського кодексу

Верховна Рада готується прийняти закон про скасування Господарського кодексу, яким будуть закладені нові засади діяльності юридичних осіб та об’єднань юридичних осіб.

IQ-тестування в апеляційні суди з цивільної спеціалізації — результати першого дня

Прохідний бал за тестування на когнітивні здібності подолали 60% претендентів на посади суддів апеляційних судів.

Верховна Рада прийняла закон про можливість скасування статусу обʼєктів природно-заповідного фонду

Рішення про скасування охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення будуть прийматися обласними та Київською міською радою.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду