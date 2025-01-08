На Житомирщині суд розглядатиме кримінальне провадження про жорстоке поводження з твариною

Суд призначив розгляд справи на 16 січня.

Фото: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області розглядатиме кримінальне провадження по обвинуваченню жителя одного із сіл Бердичівського району у жорстокому поводженні з твариною (ч.1 ст. 299 КК України). 6 січня відбулося підготовче судове засідання. Про це повідомляє пресслужба суду.

Обвинувачений у справі - 52-річний раніше не судимий чоловік, який проживає в одному із сіл Бердичівського району, потерпіла - його односелиця, яка є власницею тварини, що зазнала жорстокого поводження. Потерпіла у підготовче судове засідання не з′ явилася, натомість надіслала клопотання про розгляд справи за її відсутності, а також повідомила, що не подаватиме цивільного позову. Не з′явилася і захисниця обвинуваченого, проте чоловік погодився проводити підготовче засідання за відсутності свого адвоката.

Заслухавши думки прокурора та обвинуваченого, суд постановив призначити кримінальне провадження до розгляду суддею одноособово у відкритому судовому засіданні, яке призначене на 17:00 год 16 січня 2025 року (справа № 274/9585/24).

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