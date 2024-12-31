Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Київщині суд конфіскував у власника собаку, який зубами подряпав перехожу жінку

08:13, 31 грудня 2024
Власник вигулював на подвір’ї багатоквартирного будинку собаку без повідка та намордника, яка зубами подряпала ногу перехожій жінці.
На Київщині суд конфіскував у власника собаку, який зубами подряпав перехожу жінку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бориспільський міськрайонний суд Київської області притягнув до адміністративної відповідальності власника собаки, який порушив правила утримання домашніх тварин. Про це повідомляє пресслужба суду.

В листопаді 2024 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшли матеріали про адміністративне правопорушення відносно громадянина,  за   ч. 3 ст.154 Кодексу України (порушення правил утримання собак і котів).

Як зазначено у постанові суду  31 жовтня 2024 року в Борисполі, громадянин вигулював на подвір’ї багатоквартирного будинку собаку без повідка та намордника, який зубами подряпав ліву ногу потерпілій, завдавши їй шкоду здоров’ю.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали справи, суд визнав власника собаки винним  у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого  ч. 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700  гривень з конфіскацією тварини.

Крім того, правопорушник сплатить судовий збір в розмірі 605 грн (справа № 359/11988/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для відбору суддів Вищого адмінсуду утворять Експертну раду з міжнародниками – новий законопроект Кабміну

Законопроект передбачає створення Експертної ради для відбору суддів ВАС, половину якої буде призначено за поданням Ради суддів, але вирішальний голос все одно буде за міжнародниками.

Створення Вищого адмінсуду, перевірка декларацій доброчесності суддів, зміни до КПК – очікувані реформи у 2025 році

Завдання для України щодо змін у судовій системі від ЄС – повний перелік на 2025 рік.

Дисциплінарні інспектори почали розгляд скарг на суддів – під роздачу вже потрапили СБУ та НАБУ

Поки що інспектори Служби дисциплінарних інспекторів залишають скарги без розгляду.

Закон про ліквідацію МСЕК увів нові правила для чоловіків 25-60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду

Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, але які не проходили повторний огляд у МСЕК, зобов’язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до нового закону.

Справа суддів господарських судів Львівщини – нові подробиці

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою колишнього голови Західного апеляційного господарського суду, але це ще не кінець історії – всі гроші також знайти поки що не вдалося.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду