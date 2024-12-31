На Київщині суд конфіскував у власника собаку, який зубами подряпав перехожу жінку

Власник вигулював на подвір’ї багатоквартирного будинку собаку без повідка та намордника, яка зубами подряпала ногу перехожій жінці.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області притягнув до адміністративної відповідальності власника собаки, який порушив правила утримання домашніх тварин. Про це повідомляє пресслужба суду.

В листопаді 2024 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшли матеріали про адміністративне правопорушення відносно громадянина, за ч. 3 ст.154 Кодексу України (порушення правил утримання собак і котів).

Як зазначено у постанові суду 31 жовтня 2024 року в Борисполі, громадянин вигулював на подвір’ї багатоквартирного будинку собаку без повідка та намордника, який зубами подряпав ліву ногу потерпілій, завдавши їй шкоду здоров’ю.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали справи, суд визнав власника собаки винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень з конфіскацією тварини.

Крім того, правопорушник сплатить судовий збір в розмірі 605 грн (справа № 359/11988/24).

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