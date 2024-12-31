На Киевщине суд конфисковал у владельца собаку, которая поцарапала зубами прохожую женщину

Владелец выгуливал во дворе многоквартирного дома собаку без поводка и намордника, которая зубами поцарапала ногу прохожей.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области привлек к административной ответственности владельца собаки, который нарушил правила содержания домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ноябре 2024 года в Бориспольский горрайонный суд Киевской области поступили материалы об административном правонарушении в отношении гражданина, по ч. 3 ст.154 Кодекса Украины (нарушение правил содержания собак и кошек).

Как отмечено в постановлении суда 31 октября 2024 года в Борисполе, гражданин выгуливал во дворе многоквартирного дома собаку без поводка и намордника, которая зубами поцарапала левую ногу потерпевшей, причинив ей вред здоровью.

Исследовав и проанализировав материалы дела, суд признал владельца собаки виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде штрафа в размере ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен с конфискацией животного.

Кроме того, правонарушитель заплатит судебный сбор в размере 605 грн (дело №359/11988/24).

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