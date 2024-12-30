В школах Минска запретили Санта-Клауса и Jingle Bells

Минск запретил Санта-Клауса и англоязычные песни на праздничных мероприятиях, акцент на белорусских традициях.

В Минске городские власти распорядились, чтобы классные руководители школ не использовали образ Санта-Клауса и англоязычные песни на праздничных мероприятиях. Об этом сообщает «Еўрарадыё».

Вместо этого педагогам рекомендовали акцентировать внимание на белорусских традициях, хотя конкретно не уточнили, какие именно элементы культуры можно использовать. В частности, не указано, разрешено ли на праздничных мероприятиях изображать Святого Николая или Зюзу - персонажа белорусской и украинской мифологии, который ассоциируется с холодом.

Согласно распоряжению, на утренниках, музыкальных мероприятиях и корпоративах запрещается использование Санта-Клауса, рождественских и англоязычных песен, таких как «Jingle Bells». Вместо этого следует использовать национальные песни и белорусских сказочных персонажей. Кроме того, эти ограничения распространяются и на новогодние украшения.

Ранее подобные ограничения были введены и в торговых центрах и кафе, где запретили западные рождественские песни, а в Бресте даже ограничили использование Санта-Клауса и хвойных рождественских венков.

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