Практика судов
  1. В мире

В ЕС вступил в силу закон о едином стандарте зарядки для гаджетов

17:00, 30 декабря 2024
USB-C устанавливается как общий стандарт для зарядки всех гаджетов.
В ЕС вступил в силу закон о едином стандарте зарядки для гаджетов
Источник фото: Marcus Urbenz / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Евросоюзе с 28 декабря вступил в силу закон о едином зарядном устройстве для смартфонов и другой электронной портативной технике. Об этом сообщил Европарламент.

Таким образом Евросоюз переходит на обязательный стандарт зарядных портов USB-C. Смартфоны, планшеты, камеры, наушники и другие портативные устройства, продаваемые в ЕС, должны быть совместимы с USB-C.

«Все новые мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, колонки, клавиатуры и много другой продаваемой в ЕС электроники должно быть оснащено зарядным портом USB Type-C. Независимо от производителя», – говорится в сообщении.

Следовательно, теперь производители обязаны оснащать продаваемые в блоке устройства портом USB-C. У производителей ноутбуков еще есть дополнительное время на адаптацию к началу 2026 года.

Согласно добровольному соглашению с Европейской Комиссией, десять лет назад производители потребительских электронных товаров в Европе договорились о единой норме зарядки устройств из десятков присутствующих на рынке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дело судей хозяйственных судов Львовской области – новые подробности

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей бывшего председателя Западного апелляционного хозяйственного суда, но это еще не конец истории – все деньги также найти пока что не удалось.

В Минюсте разъяснили сроки внесения информации в Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов

Регистрация сведений о завещаниях, заведенных наследственных делах, выданные свидетельства о праве на наследство и их дубликаты проводится в течение 5 рабочих дней со дня восстановления доступа к Наследственному реестру.

Депутаты предлагают разрешить мужчинам до 24 лет выезжать на обучение за границу, но только при определенных условиях

Также предлагается отложить вступление в силу закона на 3 месяца, то есть не ранее середины апреля.

Нарушение процедуры рассмотрения жалобы НАЗЯВО может быть предметом судебного разбирательства только при наличии окончательного решения Нацагентства – Верховный Суд

Требование к НАЗЯВО воздержаться от проведения проверки является вмешательством в выполнение органом его публично-властной управленческой функции по установлению фактов академического плагиата, фабрикации или фальсификации.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ротации медицинских работников

Предлагается ввести понятие «ротация медицинских работников», что будет означать временное направление специалистов для выполнения задач в рамках системы медицинского обеспечения сил безопасности и обороны.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні