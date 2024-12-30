В ЕС вступил в силу закон о едином стандарте зарядки для гаджетов

USB-C устанавливается как общий стандарт для зарядки всех гаджетов.

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В Евросоюзе с 28 декабря вступил в силу закон о едином зарядном устройстве для смартфонов и другой электронной портативной технике. Об этом сообщил Европарламент.

Таким образом Евросоюз переходит на обязательный стандарт зарядных портов USB-C. Смартфоны, планшеты, камеры, наушники и другие портативные устройства, продаваемые в ЕС, должны быть совместимы с USB-C.

«Все новые мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, колонки, клавиатуры и много другой продаваемой в ЕС электроники должно быть оснащено зарядным портом USB Type-C. Независимо от производителя», – говорится в сообщении.

Следовательно, теперь производители обязаны оснащать продаваемые в блоке устройства портом USB-C. У производителей ноутбуков еще есть дополнительное время на адаптацию к началу 2026 года.

Согласно добровольному соглашению с Европейской Комиссией, десять лет назад производители потребительских электронных товаров в Европе договорились о единой норме зарядки устройств из десятков присутствующих на рынке.

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