В ЄС набрав чинності закон про єдиний стандарт зарядки для гаджетів

USB-C встановлюється як загальний стандарт для заряджання всіх гаджетів.

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В Євросоюзі з 28 грудня набрав чинності закон щодо єдиного зарядного пристрою для смартфонів та іншої електронної портативної техніки. Про це повідомив Європарламент.

Таким чином, Євросоюз переходить на обов’язковий стандарт зарядних портів USB-C. Смартфони, планшети, камери, навушники та інші портативні пристрої, що продаються в ЄС, мають бути сумісними з USB-C.

«Усі нові мобільні телефони, планшети, цифрові камери, навушники, колонки, клавіатури та багато іншої електроніки, що продається в ЄС, повинні бути оснащені зарядним портом USB Type-C. Незалежно від виробника», – йдеться в повідомленні.

Відтак, тепер виробники зобов’язані оснащувати пристрої, що продаються в блоці, портом USB-C. У виробників ноутбуків ще є додатковий час на адаптацію до початку 2026 року.

Згідно з добровільною угодою з Європейською Комісією, десять років тому виробники споживчих електронних товарів у Європі домовилися про єдину норму зарядження пристроїв з десятків присутніх на ринку.

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