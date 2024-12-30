У Франції суд покарав чоловіка за погрози в інтернеті влаштувати теракти

У Франції 29-річного чоловіка засудили до восьми місяців ув'язнення за «підбурювання до терористичного акту» після розміщення в інтернеті повідомлень із погрозами вчинити теракти. Про це повідомляє AFP.
Повідомлення з погрозами чоловік публікував у соцмережі Snapchat. Вказується, що зловмисник пророкував «сльози і кров», згадував зброю і закликав людей приєднатися до нього.
Правоохоронців сповістили про ці повідомлення 19 грудня через платформу Pharos, яка дає змогу повідомляти про незаконний контент в інтернеті.
Чоловіка заарештовали в реабілітаційному центрі для наркоманів в Ельзасі, куди його щойно помістили.
Раніше він вже був засуджений за аналогічний злочин, пов'язаний із «прямим підбурюванням до акту тероризму, вчиненому з використанням мережевих публічних комунікаційних сервісів».
За даними видання, чоловік, який вже багато років страждає на полінаркоманію, також приймає важкий курс ліків.
Після звільнення з в'язниці він перебуватиме під соціально-судовим наглядом протягом п'яти років. Крім іншого, він зобов'язаний пройти курс лікування.
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