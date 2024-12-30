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У Франції суд покарав чоловіка за погрози в інтернеті влаштувати теракти

16:43, 30 грудня 2024
Повідомлення з погрозами чоловік публікував у соцмережі Snapchat.
У Франції суд покарав чоловіка за погрози в інтернеті влаштувати теракти
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У Франції 29-річного чоловіка засудили до восьми місяців ув'язнення за «підбурювання до терористичного акту» після розміщення в інтернеті повідомлень із погрозами вчинити теракти. Про це повідомляє AFP.

Повідомлення з погрозами чоловік публікував у соцмережі Snapchat. Вказується, що зловмисник пророкував «сльози і кров», згадував зброю і закликав людей приєднатися до нього.

Правоохоронців сповістили про ці повідомлення 19 грудня через платформу Pharos, яка дає змогу повідомляти про незаконний контент в інтернеті.

Чоловіка заарештовали в реабілітаційному центрі для наркоманів в Ельзасі, куди його щойно помістили.

Раніше він вже був засуджений за аналогічний злочин, пов'язаний із «прямим підбурюванням до акту тероризму, вчиненому з використанням мережевих публічних комунікаційних сервісів».

За даними видання, чоловік, який вже багато років страждає на полінаркоманію, також приймає важкий курс ліків.

Після звільнення з в'язниці він перебуватиме під соціально-судовим наглядом протягом п'яти років. Крім іншого, він зобов'язаний пройти курс лікування.

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теракт Франція

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