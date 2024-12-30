США нададуть Україні $15 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів

Мінфін України та Світовий банк уклали угоду.

Фото: ukrinform

Україна отримає 15 мільярдів доларів від Сполучених Штатів, що будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, угоду підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк.

Ці кошти стануть частиною проекту PEACE in Ukraine і внеску США в сумі 20 мільярдів доларів в рамках ініціативи G7. Вони будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні потреби України.

«Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує росію платити за агресію проти України», – додав Шмигаль.

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