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США предоставят Украине $15 млрд долларов за счет замороженных российских активов

13:07, 30 декабря 2024
Минфин Украины и Всемирный банк заключили соглашение.
США предоставят Украине $15 млрд долларов за счет замороженных российских активов
Фото: ukrinform
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Украина получит 15 миллиардов долларов от Соединенных Штатов, которые будут обеспечены доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, соглашение подписали Министерство финансов Украины и Всемирный банк.

Эти средства станут частью проекта PEACE in Ukraine и взноса США в сумме 20 миллиардов долларов в рамках инициативы G7. Они будут направлены на социальные и гуманитарные потребности Украины.

«Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины», - добавил Шмыгаль.

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США Минфин Денис Шмыгаль

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