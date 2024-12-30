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Акула напала на туристов в Египте – один погиб, другой ранен

16:07, 30 декабря 2024
На курорте Марса-Алам власти ввели запрет на плавание.
Акула напала на туристов в Египте – один погиб, другой ранен
Фото: Khaleej Times
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В Египте, на курорте Марса-Алам, произошло нападение акулы, в результате которого один турист погиб, а другой получил ранения. Об этом сообщило Министерство окружающей среды страны, пишет Khaleej Times. Национальность пострадавших не разглашается.

В связи с инцидентом власти ввели запрет на плавание в районе причалов на два дня, начиная с понедельника. Это часть мер безопасности, которые уже включают предупреждение об опасности плавания вблизи пирсов.

Министр окружающей среды Египта, доктор Ясмин Фуад объявила о повышении состояния готовности в природоохранных зонах Красного моря и создании срочной комиссии для расследования инцидента с участием губернатора провинции Красного моря и других соответствующих ведомств.

Нападение произошло на глубоких водах вблизи северного побережья Марса-Алам. Обоих пострадавших доставили в больницу Порто-Галиб, но, к сожалению, один из них скончался от полученных травм. Власти тщательно мониторят ситуацию и сотрудничают с местными органами для обеспечения безопасности в пострадавшем регионе.

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Египет

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