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Штрафы до 102 тысяч грн – Кабмин возобновил меры надзора за непродовольственной продукцией

12:43, 30 декабря 2024
Ранее меры надзора и контроля были остановлены на время военного положения, но Кабмин решил их восстановить – соответственно возобновится и наложение штрафов.
Штрафы до 102 тысяч грн – Кабмин возобновил меры надзора за непродовольственной продукцией
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 27 декабря решил возобновить меры государственного рыночного надзора во всех сферах государственного рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции по всем видам непродовольственной продукции. Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 13 марта 2022 г. №303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения».

Также соответственно признано утратившим силу постановление Кабмина от 3 мая 2022 года №550 «О прекращении осуществления государственного контроля непродовольственной продукции в условиях военного положения».

Как отмечается, это сделано для выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза.

Восстановление контроля прокомментировала член Комитета ВР по налоговой политике Нина Южанина.

«Правительством принято решение о возобновлении мер государственного рыночного надзора во всех сферах государственного рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции в отношении всех видов непродовольственной продукции.

К мерам государственного рыночного надзора относятся, в частности:

  • проверка характеристик продукции, отбор образцов продукции и их экспертиза (испытание) (предусматривает проведение плановых и внеплановых проверок);
  • ограничительные (корректирующие) меры, включающие:
  • ограничение предоставления продукции на рынке;
  • запрещение предоставления продукции на рынке;
  • изъятие продукции из обращения,
  • отзыв продукции.

Текста постановления пока нет, о дате восстановления не сообщается.

Не удивлюсь, что с 1 января 2025 года.

Напоминаю, что с 2022 года проведение плановых мероприятий государственного рыночного надзора было прекращено на период военного положения, кроме осуществления мер по соответствию определенной продукции требованиям отдельных технических регламентов.

После восстановления плановых проверок характеристик продукции по отношению ко всем видам непищевой продукции штрафы, которые могут быть применены:

  • за несоблюдение распространителем условий хранения продукции, если в результате этого продукция стала опасной и/или не отвечающей установленным требованиям – 34 тыс. грн (17 тыс грн для плательщиков единого налога), а за повторное в течение трех лет нарушение – 68 тыс. грн. грн;
  • за введение в обращение продукции, представляющей серьезный риск – 102 тыс. грн, за повторное в течение трех лет нарушение –340 тыс. грн. грн;
  • за введение в обращение продукции, не отвечающей установленным требованиям – от 34 тыс. до 51 тыс. грн, за повторное в течение трех лет нарушение – 68 тыс. грн. грн.
  • Также за невыполнение решения о принятии ограничительных (корректирующих) мер или недопущении к проведению проверок применяются штрафы от 17 тыс. до 170 тыс. грн» – объяснила Нина Южанина.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины штраф / штрафы Нина Южанина

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