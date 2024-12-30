Штрафы до 102 тысяч грн – Кабмин возобновил меры надзора за непродовольственной продукцией

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 27 декабря решил возобновить меры государственного рыночного надзора во всех сферах государственного рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции по всем видам непродовольственной продукции. Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 13 марта 2022 г. №303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения».
Также соответственно признано утратившим силу постановление Кабмина от 3 мая 2022 года №550 «О прекращении осуществления государственного контроля непродовольственной продукции в условиях военного положения».
Как отмечается, это сделано для выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза.
Восстановление контроля прокомментировала член Комитета ВР по налоговой политике Нина Южанина.
«Правительством принято решение о возобновлении мер государственного рыночного надзора во всех сферах государственного рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции в отношении всех видов непродовольственной продукции.
К мерам государственного рыночного надзора относятся, в частности:
Текста постановления пока нет, о дате восстановления не сообщается.
Не удивлюсь, что с 1 января 2025 года.
Напоминаю, что с 2022 года проведение плановых мероприятий государственного рыночного надзора было прекращено на период военного положения, кроме осуществления мер по соответствию определенной продукции требованиям отдельных технических регламентов.
После восстановления плановых проверок характеристик продукции по отношению ко всем видам непищевой продукции штрафы, которые могут быть применены:
Автор: Наталя Мамченко
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