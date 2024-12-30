Штрафи до 102 тисяч грн – Кабмін відновив заходи нагляду за нехарчовою продукцією

Раніше заходи нагляду і контролю були зупинені на час воєнного стану, але Кабмін вирішив їх відновити – відповідно відновиться і накладення штрафів.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 27 грудня вирішив відновити заходи державного ринкового нагляду у всіх сферах державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції стосовно всіх видів нехарчової продукції. Відповідні зміни внесені до постанови Кабміну від 13 березня 2022 року №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».

Також відповідно визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 3 травня 2022 року №550 «Про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану».

Як зазначається, це зроблено з метою виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу.

Відновлення контролю прокоментувала член Комітету ВР з питань податкової політики Ніна Южаніна.

«Урядом прийнято рішення про відновлення заходів державного ринкового нагляду у всіх сферах державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції стосовно всіх видів нехарчової продукції.

До заходів державного ринкового нагляду належать, зокрема:

перевірка характеристик продукції, відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування) (передбачає проведення планових та позапланових перевірок);

обмежувальні (корегувальні) заходи, що включають:

обмеження надання продукції на ринку;

заборону надання продукції на ринку;

вилучення продукції з обігу,

відкликання продукції.

Тексту постанови поки немає, про дату відновлення не повідомляється.

Не здивуюсь, що з 1 січня 2025 року.

Нагадую, що з 2022 року проведення планових заходів державного ринкового нагляду були припинені на період воєнного стану, крім здійснення заходів щодо відповідності певної продукції вимогам окремих технічних регламентів.

Після відновлення планових перевірок характеристик продукції стосовно всіх видів нехарчової продукції штрафи, що можуть бути застосовані:

за недодержання розповсюджувачем умов зберігання продукції, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам– 34 тис. грн (17 тис грн для платників єдиного податку), а за повторне протягом трьох років порушення, - 68 тис. грн;

за введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, - 102 тис. грн, за повторне протягом трьох років порушення -340 тис. грн;

за введення в обіг продукції, що не відповідає встановленим вимогам – від 34 тис. грн до 51 тис. грн, за повторне протягом трьох років порушення – 68 тис. грн.

Також за невиконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів або недопущення до проведення перевірок застосовуються штрафи від 17 тис. грн до 170 тис. грн» - пояснила Ніна Южаніна.

Автор: Наталя Мамченко

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