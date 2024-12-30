Штрафи до 102 тисяч грн – Кабмін відновив заходи нагляду за нехарчовою продукцією

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 27 грудня вирішив відновити заходи державного ринкового нагляду у всіх сферах державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції стосовно всіх видів нехарчової продукції. Відповідні зміни внесені до постанови Кабміну від 13 березня 2022 року №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».
Також відповідно визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 3 травня 2022 року №550 «Про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану».
Як зазначається, це зроблено з метою виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу.
Відновлення контролю прокоментувала член Комітету ВР з питань податкової політики Ніна Южаніна.
«Урядом прийнято рішення про відновлення заходів державного ринкового нагляду у всіх сферах державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції стосовно всіх видів нехарчової продукції.
До заходів державного ринкового нагляду належать, зокрема:
Тексту постанови поки немає, про дату відновлення не повідомляється.
Не здивуюсь, що з 1 січня 2025 року.
Нагадую, що з 2022 року проведення планових заходів державного ринкового нагляду були припинені на період воєнного стану, крім здійснення заходів щодо відповідності певної продукції вимогам окремих технічних регламентів.
Після відновлення планових перевірок характеристик продукції стосовно всіх видів нехарчової продукції штрафи, що можуть бути застосовані:
Автор: Наталя Мамченко
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