Кабмін відновив заходи державного ринкового нагляду та контролю стосовно всіх видів нехарчової продукції

Постанова про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану втратила чинність.

Фото: kmu.gov.ua

Кабмін 27 грудня вирішив відновити заходи державного ринкового нагляду у всіх сферах державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції стосовно всіх видів нехарчової продукції. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабміну від 13 березня 2022 року №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».

Також відповідно визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 3 травня 2022 року №550 «Про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану».

Як зазначається, це зроблено з метою виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу.

Автор: Наталя Мамченко

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