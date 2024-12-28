Кабмин возобновил меры государственного рыночного надзора и контроля по всем видам непродовольственной продукции

Постановление о прекращении осуществления государственного контроля непродовольственной продукции в условиях военного положения утратило силу.

Фото: kmu.gov.ua

Кабмин 27 декабря решил возобновить меры государственного рыночного надзора во всех сферах государственного рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции по всем видам непродовольственной продукции. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 13 марта 2022 г. №303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения».

Также соответственно признано утратившим силу постановление Кабмина от 3 мая 2022 года №550 «О прекращении осуществления государственного контроля непродовольственной продукции в условиях военного положения».

Как отмечается, это сделано для выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза.

Автор: Наталя Мамченко

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