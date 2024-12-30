Володимир Зеленський встановив нове державне свято – День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття

Президент підписав указ, за яким День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття будуть відзначати щорічно 21 травня.

В Україні запровадили ще одне державне свято – День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Його будуть відзначати щорічно 21 травня.

Відповідний указ № 883/2024 підписав Президент України Володимир Зеленський.

В документі зазначається, що День міжнаціональної злагоди, який відзначатиметься щорічно 21 травня, запроваджується з метою зміцнення єдності і злагоди Українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності. Також для сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) та для засвідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, у збройну боротьбу з державою-агресором.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у «Слузі народу» заявили, що зміна дати Різдва — це повернення до європейськості України.

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