У Києві п’яна водійка Tesla вчинила смертельну ДТП під час комендантської години — жінці оголошено підозру

Жінка керувала автомобілем у стані алкогольного сп'яніння з показником 1,84 проміле.

У Києві в ніч на 28 грудня сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Tesla Model 3. 41-річній водійці повідомлено про підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що жінка, рухаючись по вул. Василя Липківського, повертаючи ліворуч, не впоралась з керуванням автомобіля, в результаті чого його винесло на тротуар, де машина зіткнулася з парканом та перекинулася на дах.

Внаслідок зіткнення 40-річний пасажир та 41-річна пасажирка автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці.

Прилад Драгер зафіксував у водійки автомобіля 1,84 проміле алкоголю.

Її затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі жінці повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

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