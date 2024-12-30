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Україна відправила понад 20 вантажівок з борошном в Сирію, аби роздати людям – очільник МЗС Сибіга

12:27, 30 грудня 2024
До Сирії прибудуть понад 20 вантажівок з першими 500 тонами українського борошна.
Україна відправила понад 20 вантажівок з борошном в Сирію, аби роздати людям – очільник МЗС Сибіга
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31 грудня до Сирії прибудуть понад 20 вантажівок з першими 500 тонами українського борошна, яке безкоштовно роздадуть сирійським сім'ям. Про це повідомив очільник Міністерства зовнішніх справ Андрій Сибіга під час брифінгу.

Також глава МЗС заявив, що Україна готова ділитися досвідом у зборі доказів, розслідуванні та притягненні до відповідальності воєнних злочинців.

«Я тут для того, щоб передати сирійському народу особисте послання від Президента України Володимира Зеленського. Звучить воно дуже чітко: ми з вами, ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена в стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці», — сказав глава Андрій Сибіга.

Як писала «Судово-юридична газета», Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараа.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати Сирію після падіння режиму Асада.

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Сирія МЗС Андрій Сибіга продукти

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