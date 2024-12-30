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Пенсії в Україні — які виплати отримували пенсіонери у 2024 році

14:01, 30 грудня 2024
Середній розмір пенсії на 1 жовтня становив 5851,86 грн.
Пенсії в Україні — які виплати отримували пенсіонери у 2024 році
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Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна проаналізувала звіт Пенсійного фонду України за 9 місяців 2024 року.

Станом на 1 жовтня 2024 в Україні обліковується 10 мільйонів 343 тисячі пенсіонерів і їх кількість з жовтня 2023 року зменшилась на 197 тисяч 400.

«А взагалі така динаміка триває вже останні дев’ять років – у 2014 році  пенсіонерів було 13 мільйонів 533 тисячі», — вказала Южаніна.

Вона зазначила, що середня тривалість життя в Україні у 2020 році становила 71,3 року, що  було й тоді найнижчим показником у Європі, а в умовах війни – середня тривалість життя в країні значно скоротилася.

Середній розмір пенсії на 1 жовтня становив 5 851,86 грн.

При цьому:

  • понад 10 000 грн  отримували 1 мільйон 300 тисяч пенсіонерів (середня пенсія 15,4 тис. грн);
  • від 5 001 до 10 000 грн - 2 мільйона 600 тисяч пенсіонерів (середня пенсія 6,9 тис. грн);
  • від 4 001 до 5 000  грн -  1 мільйон 900 тисяч пенсіонерів (середня пенсія 4,4 тис. грн);
  • від 3 001 до 4 000 грн – 1 мільйон 800 тисяч пенсіонерів (середня пенсія 3,5тис. грн);
  • до 3 000 грн  - 2 мільйони 700 тисяч пенсіонерів (середня пенсія 2,8 тис. грн).

Також Ніна Южаніна додала, що 26% українськиї пенсіонерів отримують пенсію менше 3 тисяч гривень.

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