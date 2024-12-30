Пенсії в Україні — які виплати отримували пенсіонери у 2024 році

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна проаналізувала звіт Пенсійного фонду України за 9 місяців 2024 року.
Станом на 1 жовтня 2024 в Україні обліковується 10 мільйонів 343 тисячі пенсіонерів і їх кількість з жовтня 2023 року зменшилась на 197 тисяч 400.
«А взагалі така динаміка триває вже останні дев’ять років – у 2014 році пенсіонерів було 13 мільйонів 533 тисячі», — вказала Южаніна.
Вона зазначила, що середня тривалість життя в Україні у 2020 році становила 71,3 року, що було й тоді найнижчим показником у Європі, а в умовах війни – середня тривалість життя в країні значно скоротилася.
Середній розмір пенсії на 1 жовтня становив 5 851,86 грн.
При цьому:
Також Ніна Южаніна додала, що 26% українськиї пенсіонерів отримують пенсію менше 3 тисяч гривень.
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