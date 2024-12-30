Практика судів
  1. В Україні

ПФУ за 9 місяців витратив на пенсії та соціальні виплати 607,9 млрд гривень

12:31, 30 грудня 2024
ПФУ виявив порушення щодо понад 2 млн осіб і легалізував 57 тисяч робочих місць.
ПФУ за 9 місяців витратив на пенсії та соціальні виплати 607,9 млрд гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За підсумками дев'яти місяців 2024 року загальні видатки Пенсійного фонду України склали 607,9 млрд грн. За словами народної депутатки, членкині Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної, з цієї суми 546,5 млрд грн було спрямовано на пенсійні виплати, 27,9 млрд грн - на житлові субсидії та пільги, а 24,9 млрд грн - на допомогу у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та нещасними випадками.

Крім того, за міжнародними зобов'язаннями України забезпечено своєчасні перекази пенсій українським пенсіонерам, які проживають за кордоном, на загальну суму 129 тис. дол. США та 4,4 млн євро. Водночас пенсіонерам іноземних держав, які мешкають в Україні, виплачено пенсії на суму 0,4 тис. дол. США та 3,9 млн євро.

Щодо боротьби з детінізацією заробітної плати та легалізацією зайнятості, Пенсійний фонд виявив ознаки використання неоформленої праці у 270,8 тисячах страхувальників, що стосувалося понад 2,1 млн осіб. Крім того, Державна податкова служба виявила порушення щодо 236,3 тисячі осіб у 62,9 тисячах страхувальників. Завдяки цій роботі за 9 місяців було легалізовано 57,6 тисячі робочих місць, що дозволило залучити додатково 97,9 млн грн єдиного внеску.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд субсидія пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи до 102 тисяч грн – Кабмін відновив заходи нагляду за нехарчовою продукцією

Раніше заходи нагляду і контролю були зупинені на час воєнного стану, але Кабмін вирішив їх відновити – відповідно відновиться і накладення штрафів.

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою екс-голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького

ВРП надала дозвіл за утримання під вартою Бориса Плотніцького.

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроект щодо строків відрядження суддів для запобігання колапсу судової системи

Завершення нового добору на посади суддів очікується на раніше 2026 року, а конкурсу на вакансії в апеляційних судах – не раніше кінця 2025 року.

Кабмін схвалив законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження

Законопроект передбачає виключення такої підстави для закриття кримінального провадження як закінчення строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК, після повідомлення особі про підозру.

Надихаючі промови командира не допомогли – військовослужбовці втекли з частини, але суд заступився за офіцера

Інформування про успіхи на фронті, щоденні надихаючі промови, перегляд патріотичних фільмів та політична інформація не допомогли втримати дисципліну у підрозділі, але врятували командира роти від власного керівництва.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні