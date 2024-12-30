ПФУ за 9 місяців витратив на пенсії та соціальні виплати 607,9 млрд гривень

ПФУ виявив порушення щодо понад 2 млн осіб і легалізував 57 тисяч робочих місць.

За підсумками дев'яти місяців 2024 року загальні видатки Пенсійного фонду України склали 607,9 млрд грн. За словами народної депутатки, членкині Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної, з цієї суми 546,5 млрд грн було спрямовано на пенсійні виплати, 27,9 млрд грн - на житлові субсидії та пільги, а 24,9 млрд грн - на допомогу у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та нещасними випадками.

Крім того, за міжнародними зобов'язаннями України забезпечено своєчасні перекази пенсій українським пенсіонерам, які проживають за кордоном, на загальну суму 129 тис. дол. США та 4,4 млн євро. Водночас пенсіонерам іноземних держав, які мешкають в Україні, виплачено пенсії на суму 0,4 тис. дол. США та 3,9 млн євро.

Щодо боротьби з детінізацією заробітної плати та легалізацією зайнятості, Пенсійний фонд виявив ознаки використання неоформленої праці у 270,8 тисячах страхувальників, що стосувалося понад 2,1 млн осіб. Крім того, Державна податкова служба виявила порушення щодо 236,3 тисячі осіб у 62,9 тисячах страхувальників. Завдяки цій роботі за 9 місяців було легалізовано 57,6 тисячі робочих місць, що дозволило залучити додатково 97,9 млн грн єдиного внеску.

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