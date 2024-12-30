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ПФУ за 9 месяцев потратил на пенсии и социальные выплаты 607,9 млрд гривен

12:31, 30 декабря 2024
ПФУ выявил нарушения в отношении более 2 млн человек и легализовал 57 тысяч рабочих мест.
ПФУ за 9 месяцев потратил на пенсии и социальные выплаты 607,9 млрд гривен
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По итогам девяти месяцев 2024 года общие расходы Пенсионного фонда Украины составили 607,9 млрд грн. По словам народного депутата, члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, из этой суммы 546,5 млрд грн было направлено на пенсионные выплаты, 27,9 млрд грн - на жилищные субсидии и льготы, а 24,9 млрд грн - на помощь в связи с временной потерей трудоспособности и несчастными случаями.

Кроме того, по международным обязательствам Украины обеспечены своевременные переводы пенсий украинским пенсионерам, проживающим за рубежом, на общую сумму 129 тыс. долл. США и 4,4 млн евро. В то же время пенсионерам иностранных государств, проживающим в Украине, выплачены пенсии на сумму 0,4 тыс. долл. США и 3,9 млн евро.

Что касается борьбы с детенизацией заработной платы и легализацией занятости, Пенсионный фонд выявил признаки использования неоформленного труда в 270,8 тысячах страхователей, что касалось более 2,1 млн человек. Кроме того, Государственная налоговая служба выявила нарушения в отношении 236,3 тысячи человек в 62,9 тысячах страхователей. Благодаря этой работе за 9 месяцев было легализовано 57,6 тысячи рабочих мест, что позволило привлечь дополнительно 97,9 млн грн единого взноса.

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Пенсионный фонд субсидия пенсия

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