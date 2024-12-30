ПФУ за 9 месяцев потратил на пенсии и социальные выплаты 607,9 млрд гривен

По итогам девяти месяцев 2024 года общие расходы Пенсионного фонда Украины составили 607,9 млрд грн. По словам народного депутата, члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, из этой суммы 546,5 млрд грн было направлено на пенсионные выплаты, 27,9 млрд грн - на жилищные субсидии и льготы, а 24,9 млрд грн - на помощь в связи с временной потерей трудоспособности и несчастными случаями.
Кроме того, по международным обязательствам Украины обеспечены своевременные переводы пенсий украинским пенсионерам, проживающим за рубежом, на общую сумму 129 тыс. долл. США и 4,4 млн евро. В то же время пенсионерам иностранных государств, проживающим в Украине, выплачены пенсии на сумму 0,4 тыс. долл. США и 3,9 млн евро.
Что касается борьбы с детенизацией заработной платы и легализацией занятости, Пенсионный фонд выявил признаки использования неоформленного труда в 270,8 тысячах страхователей, что касалось более 2,1 млн человек. Кроме того, Государственная налоговая служба выявила нарушения в отношении 236,3 тысячи человек в 62,9 тысячах страхователей. Благодаря этой работе за 9 месяцев было легализовано 57,6 тысячи рабочих мест, что позволило привлечь дополнительно 97,9 млн грн единого взноса.
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