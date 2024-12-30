Пенсии в Украине — какие выплаты получали пенсионеры в 2024 году

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина проанализировала отчет Пенсионного фонда Украины за 9 месяцев 2024 года.
По состоянию на 1 октября 2024 г. в Украине учитывается 10 миллионов 343 тысячи пенсионеров и их количество с октября 2023 года уменьшилось на 197 тысяч 400.
«А вообще такая динамика длится уже последние девять лет - в 2014 году пенсионеров было 13 миллионов 533 тысячи», - указала Южанина.
Она отметила, что средняя продолжительность жизни в Украине в 2020 году составила 71,3 года, что было и тогда самым низким показателем в Европе, а в условиях войны средняя продолжительность жизни в стране значительно сократилась.
Средний размер пенсии на 1 октября составил 5851,86 грн.
При этом:
Также Нина Южанина добавила, что 26% украинских пенсионеров получают пенсию менее 3 тысяч гривен.
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