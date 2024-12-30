Пенсии в Украине — какие выплаты получали пенсионеры в 2024 году

Средний размер пенсии на 1 октября составил 5851,86 грн.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина проанализировала отчет Пенсионного фонда Украины за 9 месяцев 2024 года.

По состоянию на 1 октября 2024 г. в Украине учитывается 10 миллионов 343 тысячи пенсионеров и их количество с октября 2023 года уменьшилось на 197 тысяч 400.

«А вообще такая динамика длится уже последние девять лет - в 2014 году пенсионеров было 13 миллионов 533 тысячи», - указала Южанина.

Она отметила, что средняя продолжительность жизни в Украине в 2020 году составила 71,3 года, что было и тогда самым низким показателем в Европе, а в условиях войны средняя продолжительность жизни в стране значительно сократилась.

Средний размер пенсии на 1 октября составил 5851,86 грн.

При этом:

более 10 000 грн. получали 1 миллион 300 тысяч пенсионеров (средняя пенсия 15,4 тыс. грн);

от 5 001 до 10 000 грн – 2 миллиона 600 тысяч пенсионеров (средняя пенсия 6,9 тыс. грн);

от 4 001 до 5 000 грн – 1 миллион 900 тысяч пенсионеров (средняя пенсия 4,4 тыс. грн);

от 3 001 до 4 000 грн – 1 миллион 800 тысяч пенсионеров (средняя пенсия 3,5 тыс. грн);

до 3 000 грн – 2 миллиона 700 тысяч пенсионеров (средняя пенсия 2,8 тыс. грн).

Также Нина Южанина добавила, что 26% украинских пенсионеров получают пенсию менее 3 тысяч гривен.