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Украина отправила более 20 грузовиков с мукой в ​​Сирию, чтобы раздать людям – глава МИД Сибига

12:27, 30 декабря 2024
В Сирию прибудут более 20 грузовиков с первыми 500 тоннами украинской муки.
Украина отправила более 20 грузовиков с мукой в ​​Сирию, чтобы раздать людям – глава МИД Сибига
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31 декабря в Сирию прибудут более 20 грузовиков с первыми 500 тоннами украинской муки, которую бесплатно раздадут сирийским семьям. Об этом сообщил глава Министерства внешних дел Андрей Сибига во время брифинга.

Также глава МИД заявил, что Украина готова делиться опытом в сборе доказательств, расследовании и привлечении к ответственности военных преступников.

«Я здесь для того чтобы передать сирийскому народу личное послание от Президента Украины Владимира Зеленского. Звучит оно очень четко: мы с вами, мы готовы помогать сирийскому народу, потому что Украина заинтересована в стабильной Сирии и развитии взаимовыгодного сотрудничества», — сказал глава Андрея Сибига.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараа.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать Сирию после падения режима Асада.

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