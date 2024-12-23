Зеленський заявив, що Україна готова підтримати Сирію після падіння режиму Асада

Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 грудня провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій, серед іншого, обговорили співпрацю України та Сирії.

За словами Глави держави, на Ставці було обговорено роботу із Сирією після падіння режиму та втечі Башара Асада. Зокрема, була доповідь Служби зовнішньої розвідки та ГУР, а також міністра оборони і закордонних справ України.

«Визначаємось із нашою стратегією, конкретними кроками. Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів», - розповів Зеленський.

На його думку, для безпеки народу Сирії та загалом регіону необхідно прибрати будь-яку російську присутність у країні.

«Ми вдячні кожній країні та кожному лідеру, які зараз готові допомагати суспільству Сирії відновити нормальне життя й розбудувати ефективні державні інституції. Ми обов’язково підтримаємо народ Сирії в продовольчій безпеці. Усі потрібні для цього рішення з нашого боку ухвалені, Україна готова до постачання продовольства», - сказав Президент.

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