Зеленский заявил, что Украина готова поддержать Сирию после падения режима Асада

Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и, в целом, в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 декабря провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой среди прочего обсудили сотрудничество Украины и Сирии.

По словам Главы государства, на Ставке была обсуждена работа с Сирией после падения режима и бегства Башара Асада. В частности, был доклад службы внешней разведки и ГУР, а также министра обороны и иностранных дел Украины.

«Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров», – сказал Зеленский.

По его мнению, для безопасности народа Сирии и региона необходимо убрать любое российское присутствие в стране.

«Мы благодарны каждой стране и каждому лидеру, которые сейчас готовы помогать обществу Сирии восстановить нормальную жизнь и построить эффективные государственные институты. Мы обязательно поддержим народ Сирии в продовольственной безопасности. Все нужные для этого решения с нашей стороны приняты, Украина готова к поставке продовольствия», - сказал Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.