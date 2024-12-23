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Зеленский заявил, что Украина готова поддержать Сирию после падения режима Асада

18:09, 23 декабря 2024
Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и, в целом, в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров.
Зеленский заявил, что Украина готова поддержать Сирию после падения режима Асада
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 декабря провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой среди прочего обсудили сотрудничество Украины и Сирии.

По словам Главы государства, на Ставке была обсуждена работа с Сирией после падения режима и бегства Башара Асада. В частности, был доклад службы внешней разведки и ГУР, а также министра обороны и иностранных дел Украины.

«Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров», – сказал Зеленский.

По его мнению, для безопасности народа Сирии и региона необходимо убрать любое российское присутствие в стране.

«Мы благодарны каждой стране и каждому лидеру, которые сейчас готовы помогать обществу Сирии восстановить нормальную жизнь и построить эффективные государственные институты. Мы обязательно поддержим народ Сирии в продовольственной безопасности. Все нужные для этого решения с нашей стороны приняты, Украина готова к поставке продовольствия», - сказал Президент.

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Сирия Украина Владимир Зеленский

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