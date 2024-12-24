Руководство госпредприятия в Кировоградской области подозревают в присвоении 230 тонн семян подсолнечника на почти 3 млн гривен

Подозреваемые подделали ряд товарно-транспортных накладных и на их основании завладели 236 тонн семян подсолнечника.

В Кировоградской области сообщено о подозрении трем участникам организованной группы в присвоении сельхозпродукции стоимостью почти 3 млн грн. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, заместитель директора одного из государственных предприятий Кировоградской области создал организованную группу, в которую привлек главного инженера и начальника склада.

Подозреваемые подделали ряд товарно-транспортных накладных и на их основании завладели 236 тонн семян подсолнечника. Стоимость сельскохозяйственной продукции составила около 3 млн грн.

Урожаем они распорядились по собственному усмотрению.

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