В Украине впервые будет применен механизм «специального мониторинга» ЮНЕСКО

На 19-м заседании Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта было принято важное решение. Речь идет о применении в Украине в экстренном порядке механизма «специального мониторинга» (ad hoc monitoring) в отношении Дома Государственной промышленности в Харькове.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, Украина стала первой страной, где ЮНЕСКО применяет этот механизм.
Это позволит:
- полностью зафиксировать повреждения, нанесенные объекту культурного наследия;
- позволит определить объем работ, необходимых для восстановления;
- будет содействовать решению вопроса привлечения к ответственности страны-агрессорки за разрушение культурного наследия Украины.
Здание Государственной промышленности в Харькове находится в Международном списке культурных ценностей под усиленной защитой.
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