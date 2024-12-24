В Украине впервые будет применен механизм «специального мониторинга» ЮНЕСКО

В Украине в экстренном порядке будет применен механизм «специального мониторинга» относительно Дома Государственной промышленности в Харькове.

На 19-м заседании Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта было принято важное решение. Речь идет о применении в Украине в экстренном порядке механизма «специального мониторинга» (ad hoc monitoring) в отношении Дома Государственной промышленности в Харькове.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, Украина стала первой страной, где ЮНЕСКО применяет этот механизм.

Это позволит:

- полностью зафиксировать повреждения, нанесенные объекту культурного наследия;

- позволит определить объем работ, необходимых для восстановления;

- будет содействовать решению вопроса привлечения к ответственности страны-агрессорки за разрушение культурного наследия Украины.

Здание Государственной промышленности в Харькове находится в Международном списке культурных ценностей под усиленной защитой.

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