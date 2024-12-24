В Україні вперше буде застосовано механізм «спеціального моніторингу» ЮНЕСКО

В Україні в екстреному порядку застосують механізм «спеціального моніторингу» щодо Будинку Державної промисловості у Харкові.

На 19-му засіданні Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту ухвалили важливе рішення. Йдеться про застосування в Україні в екстреному порядку механізму «спеціального моніторингу» (ad hoc monitoring) щодо Будинку Державної промисловості у Харкові.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Україна стала першою країною, де ЮНЕСКО застосовує цей механізм.

Це дозволить:

повністю зафіксувати пошкодження, завдані об’єкту культурної спадщини;

дасть змогу визначити об’єм робіт, необхідних для відновлення;

сприятиме розв'язанню питання притягнення до відповідальності країни-агресорки за руйнування культурної спадщини України.

Будинок Державної промисловості у Харкові перебуває у Міжнародному списку культурних цінностей під посиленим захистом.

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