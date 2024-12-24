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У Києві судили чоловіка, який продавав гранатомети через інтернет-сайти та надсилав покупцям поштою

07:36, 24 грудня 2024
Киянина засуджено до 5 років ув’язнення.
У Києві судили чоловіка, який продавав гранатомети через інтернет-сайти та надсилав покупцям поштою
Фото: Київська міська прокуратура
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41-річного киянина засуджено до 5 років і 1 місяця позбавлення волі за незаконний збут бойових припасів, зокрема гранатометів, через інтернет. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зловмисник налагодив схему продажу ручних протитанкових гранатометів через спеціалізовані сайти. Після узгодження вартості та умов доставки, він відправляв «товар» поштою, отримуючи авансові платежі від покупців.

У ході досудового розслідування було зафіксовано дві оперативні закупки, під час яких зловмисник збув ракетні протитанкові гранати РПГ АТ-4.

Під час судового процесу обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Суд Деснянського районного суду Києва виніс вирок, згідно з яким чоловік отримав 5 років та 1 місяць позбавлення волі. До набуття вироку законної сили він перебуватиме під вартою.

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прокуратура зброя Київ

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