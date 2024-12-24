У Дніпрі ув’язнили на 13 років чоловіка, який зґвалтував малолітню падчерку

Коли дружини не було вдома, чоловік зґвалтував 9-річну падчерку.

Апеляційний суд Дніпра залишив без змін вирок, яким 43-річного містянина засуджено до 13 років позбавлення волі за зґвалтування 9-річної падчерки. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Доведено, що засуджений, застосувавши фізичну силу, вчинив дії сексуального характеру стосовно малолітньої падчерки, коли дружини не було вдома.

У липні 2024 року Красногвардійський районний суд визнав чоловіка винним у скоєнні цього тяжкого злочину. У грудні апеляційний суд підтримав позицію ювенальних прокурорів, залишивши вирок без змін, а скаргу сторони захисту – без задоволення.

Наразі вирок набрав законної сили.

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