В Днепре посадили в тюрьму на 13 лет мужчину, который изнасиловал малолетнюю падчерицу

Когда жена отсутствовала, мужчина изнасиловал 9-летнюю падчерицу.

Апелляционный суд Днепра оставил без изменений приговор, которым 43-летний горожан приговорен к 13 годам лишения свободы за изнасилование 9-летней падчерицы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Доказано, что осужденный, применив физическую силу, совершил действия сексуального характера по отношению к малолетней падчерице, когда жены не было дома.

В июле 2024 года Красногвардейский районный суд признал мужчину виновным в совершении этого тяжкого преступления. В декабре апелляционный суд поддержал позицию ювенальных прокуроров, оставив приговор без изменений, а жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.

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