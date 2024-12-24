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На границе с Украиной образовались очереди из-за роста пассажиропотока

00:05, 24 декабря 2024
На двух пунктах пропуска в Польше обнаружено накопление автотранспорта.
На границе с Украиной образовались очереди из-за роста пассажиропотока
Фото: dpsu.gov.ua
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На границе с Украиной в Польше в пунктах пропуска «Корчева» и «Медика» образовались очереди на въезд в наше государство. Об этом сообщила ГПСУ.

«Отмечается накопление транспортных средств перед польским пунктом пропуска «Корчова» и «Медика» в направлении въезда в Украину», - отметили в ГПСУ.

Пограничники советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы, чтобы избежать задержек.

Увеличение пассажиропотока в предрождественский период привело к накоплению транспорта на отдельных пунктах пропуска. Так, на Львовщине наблюдается рост пассажиропотока на 25% от общего объема.

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